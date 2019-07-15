مصر | "بكت فعذبها حتى الموت".. إحالة عاطل لقتله ابنة زوجته بحلوان لـ"الجنايات"

وبسؤال والدتها وتدعى "جهاد جابر رشاد"، 30 سنة، ربة منزل ومقيمة بمنطقة كفر العلو، دائرة القسم، أفادت أن الطفلة من زوجها الأول، وانفصلت عنه، وتزوجت من عامل يدعى "إبراهيم محسن حفظي"، 35 سنة، ومقيم بذات العنوان، وقام بالاعتداء على الطفلة بوحشية بسبب بكائها المستمر.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.