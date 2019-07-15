مصر | "بكت فعذبها حتى الموت".. إحالة عاطل لقتله ابنة زوجته بحلوان لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بكت فعذبها حتى الموت".. إحالة عاطل لقتله ابنة زوجته بحلوان لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة حلون، إحالة عاطل إلى محكمة الجنايات، بتهمة تعذيبه طفلة زوجته حتى الموت.
وكانت التحقيقات الأولية كشفت عن ورود إشارة من المستشفى العام، مفادها وصول الطفلة "ح.م"، 3 سنوات، مصابة بكسور وجروح في أماكن متفرقة من الجسد.
وبسؤال والدتها وتدعى "جهاد جابر رشاد"، 30 سنة، ربة منزل ومقيمة بمنطقة كفر العلو، دائرة القسم، أفادت أن الطفلة من زوجها الأول، وانفصلت عنه، وتزوجت من عامل يدعى "إبراهيم محسن حفظي"، 35 سنة، ومقيم بذات العنوان، وقام بالاعتداء على الطفلة بوحشية بسبب بكائها المستمر.
وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.