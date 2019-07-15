مصر | بعد تنازله عن المحضر.. إخلاء سبيل فتاة سرقت 1.6 مليون جنيه من والدها بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تنازله عن المحضر.. إخلاء سبيل فتاة سرقت 1.6 مليون جنيه من والدها بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المطرية، بإخلاء سبيل فتاة بضمان محل إقامة والدها بعد تنازله عن اتهامها، حيث أكد أن المتهم الثاني أن هو من حرضها على ذلك، وأمرت النيابة بحبس صديقها، 4 أيام على ذمة التحقيق، لسرقتهما مليون و600 ألف جنيه من مسكن والد الأولى بالمطرية.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة المطرية، بلاغا من صاحب محل مخبوزات، مقيم بدائرة القسم، يفيد بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مليون و600 ألف جنيه من داخل الشقة سكنه ووجود بعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة المُبلغ، مديرة مبيعات بإحدى الشركات، وسائق بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

وتحرر محضر بالواقعة وتستكمل النيابة التحقيقات.