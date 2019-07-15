مصر | "مجزرة الفيوم": معاينة مكان الحادث.. وعرض الضحايا على "الطب الشرعي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مجزرة الفيوم": معاينة مكان الحادث.. وعرض الضحايا على "الطب الشرعي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع، المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، بتحريز السلاح المستخدم في حادث ذبح زوجة وأطفالها الأربعة على يد زوجها وتقطع أجسادهم بالساطور.
وأمرت النيابة بعرض المجني عليهم على الطب الشرعي، لتشريحهم وبيان أسباب الوفاة، بالإضافة إلى معاينة مسرح الجريمة هو برج الملكة بمنطقة المسلة التابعة لقسم أول شرطة الفيوم، الذي شهد كواليس قتل أربعة أطفال أبرياء وتقطيعهم جثثهم بالساطور ثم وضعهم في أكياس سوداء، تمهيدا للتخلص منهما.
واستيقظ أهالي الفيوم اليوم الاثنين على جريمة قتل بشعة، تجرد فيها أب من كل مشاعر الرحمة والإنسانية، وقتل زوجته وأطفاله الأربعة وتقطيع أجسادهم بالساطور في ظروف غامضة.
واستيقظ أهالي الفيوم اليوم الاثنين على جريمة قتل بشعة، تجرد فيها أب من كل مشاعر الرحمة والإنسانية، وقتل زوجته وأطفاله الأربعة وتقطيع أجسادهم بالساطور في ظروف غامضة.