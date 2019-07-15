مصر | "مجزرة الفيوم": معاينة مكان الحادث.. وعرض الضحايا على "الطب الشرعي"

وأمرت النيابة بعرض المجني عليهم على الطب الشرعي، لتشريحهم وبيان أسباب الوفاة، بالإضافة إلى معاينة مسرح الجريمة هو برج الملكة بمنطقة المسلة التابعة لقسم أول شرطة الفيوم، الذي شهد كواليس قتل أربعة أطفال أبرياء وتقطيعهم جثثهم بالساطور ثم وضعهم في أكياس سوداء، تمهيدا للتخلص منهما.

واستيقظ أهالي الفيوم اليوم الاثنين على جريمة قتل بشعة، تجرد فيها أب من كل مشاعر الرحمة والإنسانية، وقتل زوجته وأطفاله الأربعة وتقطيع أجسادهم بالساطور في ظروف غامضة.

