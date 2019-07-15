أخبار مصر | ننشر أسماء الصيادلة الفائزين بتأشيرات الحج المجانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء الصيادلة الفائزين بتأشيرات الحج المجانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى المستشار محمد فكري، الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، والدكتور كريم بدر، عضو لجنة إدارة النقابة، اليوم الاثنين، قرعة علنية لتأشيرات الحج المجانية الممنوحة لنقابة الصيادلة من قبل وزارة الصحة والبالغ عددها هذا العام 4تأشيرات، وذلك بحضور الصيادلة المتقدمين للقرعة وعددهم 61 صيدليًا.

وأسفرت القرعة عن فوز كل من:

1_د. شيماء رمضان ابراهيم

2_د. محمد السيد امين

3_د. محمود محمد فرغلى

4_د. محمود محمد فرغلى

كما تم سحب 6أسماء فى قائمة الاحتياطى للحصول على التأشيرة حال تراجع أحد من الفائزين الأربعة عن التأشيرة.

قائمة الاحتياطى بالترتيب:

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5_د. وليد عبداللاه عبدالنعيم

6_د. رشا السيد ابراهيم

7_د. رجب عبدالرازق عبدالفتاح

8_د. هالة عودة محمد

9_د. أشرف عبدالصادق عبدالبر

10_د. محمد عبدالغنى امين

أجريت القرعة فى اطار من الشفافية حيث تم اختيار أصغر طفل فى المتواجدين لسحب الأسماء، فى حضور الصيادلة المتقدمين بعد إنهاء الأوراق الخاصة بهم، وجارى التعاقد مع شركة سياحة لتنفيذ برنامج رحلة الحج للصيادلة الفائزين.