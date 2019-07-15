أخبار مصر | مركز شباب الجزيرة يستضيف التصفيات النهائية للمشروع القومي "Top Talents"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز شباب الجزيرة يستضيف التصفيات النهائية للمشروع القومي "Top Talents" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق المرحلة النهائية من المشروع الوطني لرعاية الموهوبين في كرة القدم "Top Talents"، للمرحلة السنية من 10 إلى 18 عام، بالتعاون مع الشركة المصرية الهولندية "أفريكانو سيمو سبورت"، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 15و16 يوليو الجاري، بمركز شباب الجزيرة.

وتقام اليوم الاثنين الاختبارات النهائية لمواليد (2004-2010)، فيما تقام غدا الاختبارات النهائية لمواليد (2001-2003)، لاختيار أفضل 40 لاعب موهوب على مستوي مراكز شباب الجمهورية للفئة العمرية من (10-18) سنة، منهم 30 لاعب في الفئة العمرية من (16-18) سنة للمشاركة في البطولة الدولية للموهوبين بهولندا والتي ستقام في أغسطس 2019، وتسويقهم على مستوى عالمي لتحقيق حلم الاحتراف لديهم، 10 لاعبين للفئة العمرية من (10-15) سنة لقضاء فترة معايشه كامله مع فرق أوربية في نفس الفئة العمرية على نفقة الشركة.

يذكر أن المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين "Top Talents" انطلق بإقامة الاختبارات في 10 مناطق مركزية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولي بمشاركة 7000 موهبة على مستوي الجمهورية، أعقبها المرحلة الثانية بمشاركة 2000 موهبة، وفي المرحلة الثالثة تم اختيار 100 موهبة سيتم اختيار 40 موهبة المقرر سفرهم الي هولندا.