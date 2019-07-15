أخبار مصر | لتغيبهم وغلق المقرات.. إحالة العاملين بمراكز شباب المنوفية والقليوبية للتحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتغيبهم وغلق المقرات.. إحالة العاملين بمراكز شباب المنوفية والقليوبية للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت وزارة الشباب والرياضة، بإحالة المدير التنفيذي والعاملين بمراكز شباب "قورص، الفرعونية، رملة الأنجب، دروة، كفر صراوة" التابعة لإدارة أشمون محافظة المنوفية للتحقيق بالشئون القانونية، وذلك بعد أن وجدت لجنة المتابعة الميدانية بعض مراكز الشباب مغلقة، بالإضافة إلي عدم تواجد العاملين بتلك المراكز أثناء توقيتات العمل الرسمية، وعدم انتظام التسجيل في السجلات والدفاتر المالية ووجود أصول غير مستغلة بتلك المراكز.

وأكدت اللجنة علي مخاطبة الجهات المعنية بإزالة التعدي علي أرض ملعب مركز شباب صراوة من قبل الأهالي حتي يتسنى تطوير الملعب وإقامة ملعب خماسي ضمن خطة الوزارة، وكذلك التنسيق مع الإدارة المركزية للمنشأت الشبابية بالوزارة لتوفير أساس لمركز شباب عزبة عمرو ومخاطبة المديرية لتوفير عمالة، وبدء العمل علي ممارسة الأنشطة بعد أن وجد المركز دون أساس ولا يوجد به موظفين أو عمالة، وتم تشكيل لجنة من إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية لفحص أعمال مركز شباب النعناعية لمدة سنتين سابقتين.

وفي محافظة القليوبية، قررت وزارة الشباب والرياضة إحالة المدير التنفيذي والعاملين بمراكز شباب "الحسانية، شبرا هارس، قرقشندة، أجهور الكبرى، كفر الجمال، منشأة الأهالي، الخرقانية والاخميين، أبو الغيط" لعدم تواجد العاملين بتلك المراكز أثناء توقيتات العمل الرسمية وعدم أداء واجبات العمل المنوط لهم وكذلك بعض المراكز وجدت مغلقة، بالإضافة إلي الإهمال الذي شاهدته اللجنة في النظافة العامة.

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وتم التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع للعمل علي سرعة الإنتهاء من الملعب القانوني ورفع كفاءة المبني الإداري القديم بمركز شباب سنديون، والتنسيق مع لجنة من الإدارة الهندسية والمنشأت بالمديرية لمعاينة مراكز شباب ( الحسانية – ترسا – الناصرية ) والوقوف علي حالة المباني القديمة التي تحتاج لتطوير.

وقررت الوزارة إدراج ملاعب مراكز شباب ( نامول – كفر الجمال ) التابعة لمحافظة القليوبية ضمن خطة الوزارة لتطوير الملاعب الترابية وإقامة ملاعب جديدة.

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة من أجل تقييم الأداء بمراكز الشباب من أجل تقديم وتطوير الخدمات لدى المواطنين والأعضاء المترددين على المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية