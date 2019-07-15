أخبار مصر | "الرياضة" تعلن عن سلسلة رحلات صيفية للشباب والطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تعلن عن سلسلة رحلات صيفية للشباب والطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن تنظيم سلسة من الرحلات للشباب والطلائع على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والتي يتم الاشتراك فيها أون لاين من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة، وعن طريق اﻹدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، والإدارة المركزية للطلائع بمقر الوزارة، أو من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك للوصول لأكبر عدد من المستفيدين علي مستوي الجمهورية.

وتنطلق سلسة الرحلات الشبابية من سن 18 إلى 53 عاما، التي تنظمها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية خلال الفترة من 15 يوليو الجاري وحتي 30 أكتوبر، وتستمر الرحلة لمدة خمسة أيام بالمدن الشبابية بشرم الشيخ، بورسعيد، رأس البر، والإسكندرية.

وفي هذا السياق تنظم الإدارة المركزية للطلائع برنامج المعسكرات الصيفية لزيارة أهم المعالم السياحية والآثرية بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد خلال الفترة من 18 يوليو وحتي 10 سبتمبر المقبل.