أخبار مصر | وزير الطيران يعقد اجتماعا لاستعراض خطة موسم الحج لهذا العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران يعقد اجتماعا لاستعراض خطة موسم الحج لهذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اليوم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اجتماعا موسعاً مع ممثلي الجهات الأمنية والأجهزة العاملة بالمطارات المصرية المعنية بتنظيم موسم الحج، حضره لفيف من قيادات وزارة الطيران المدني وهيئاتها وشركاتها التابعة ووزارة الداخلية وممثلي القطاعات الأمنية والهيئات العاملة بالمطار من الحجر الصحي والجمارك وغيرها وذلك لاستعراض خطة عمل موسم الحج هذا العام وانتظام حركة التشغيل بالمطارات.

وأكد الفريق يونس المصري، خلال اللقاء، على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة العاملة بالمطارات المصرية والجهات والوزارت المعنية بتنظيم موسم الحج والذي ادي الى نجاح موسم حج العام الماضي، ووجه سيادته بتقديم كافة التسهيلات للحجاج ومودعيهم وتشكيل فرق عمل لتقديم كافة المعلومات للسادة الحجاج والرد علي استفساراتهم وتقديم كافة الرعاية المطلوبة خاصة لضيوف الرحمن من كبار السن والمرضي وذوى الاحتياجات الخاصة.

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وخلال اللقاء قدم الطيار احمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عرض تفصيلي عن استعدادات الشركة القابضة للمطارات لموسم الحج وعن الخدمات والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن خلال سفرهم من المطارات المصرية الى الأراضي المقدسة حيث من المقرر تسيير رحلات حج من مطارات القاهرة وبرج العرب والاقصر واسوان والغردقة.

كما استعرض الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران استعدادات شركات مصرللطيران و أسطول الشركة الوطنية لإستقبال الموسم واضاف أن مصر للطيران استعدت لنقل أكثر من 76 ألف حاج هذا العام من بينهم حجاج دولتى فلسطين ومالى و حجاج الترانزيت من عدة دول أوروبية وافريقية على متن 351 رحلة جوية ، كما قدم عرضا تفصيلياً عن مراحل العمل بموسم الحج والتى بدأت فى الاول من الشهر الحالى بتخصيص 3 مكاتب لإصدار التذاكر حتي 4 أغسطس القادم وكذلك عرض خطة تشغيل الموسم هذا العام وعدد رحلات و حجاج السفر والعودة ومواعيد تفويج الحجاج مقارنة بالعام الماضي.

وكان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني قد قام بجولة تفقدية للصالة الموسمية المخصصة لرحلات جدة والمدينة المنورة وتفقد خيمة الحجاج المكيفة المعدة امام الصالة لإستقبال الحجاج و مودعيهم بمطار القاهرة واطمئن علي جاهزيتها بكافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .