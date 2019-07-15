شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعال ينهي دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قبل قليل، انتهاء دور الانعقاد الرابع لمجلس، ليكون أطول دور انعقاد لهذا المجلس على مدار الأربع سنوات الماضية.
وأشار عبدالعال إلى أن المجلس الحالي حقق إنجازاً كبيراً في إصدار تشريعات هامة، وصلت إلى 156 مشروع قانون بإجمالي 1701 مادة.
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