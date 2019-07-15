شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على «المحاماة» وقوفا بأغلبية الثلثين ورفض 3 نواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون المحاماة الجديد، وقوفا بأغلبية الثلثين، ورفض 3 نواب فقط، هم إيهاب الخولي وأحمد الشرقاوي وضياء الدين داوود، وطلب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، من داوود والشرقاوي الموافقة على القانون قائلا: «قفوا إكرامًا لي» إلا أن النائبين أصرا على رفضهم والجلوس مكانهما.

فيما شن «عبدالعال» خلال الجلسة العامة، الأثنين، هجومًا على النواب الذين خرجوا من القاعة بعد التصويت على قانوني الجمعيات الأهلية والمحاكم الاقتصادية، وهو ما تسبب في نقصان نصاب الثلثين اللازم للموافقة على المشروع، وتساءل: «النواب خرجوا راحوا فين»، وتابع: كل الأعضاء خرجوا دلوقتي وأنا لا يعنيني أن يتم الموافقة على القانون من عدمه، ولكن ما يهمني هو قانون المعاشات والتأمينات، فلو لم يتم الموافقة عليه فستتحمل مسؤوليته القاعة بأكملها، فأنا لست مسؤول عن إحضار الأعضاء للقاعة، مشيرًا إلى أن زعيم الأغلبية غير موجود بالقاعة وكذلك بعض الأحزاب غير موجودة في إشارة إلى أعضاء حزب مستقبل وطن، وقال «مليش دعوة بالائتلافات والأحزاب ومقدرش أجبر أي حزب على الحضور وما يهمنى وجود النواب في القاعة».

وهدد رئيس المجلس النواب الرافضين للدخول، بأن عقوبة إعاقة عمل المجلس هي إسقاط العضوية، لأنه تسبب عمدًا في إعاقة عمل الجلسة، ورد أحد النواب أن المتواجدين بالخارج سيدخلون، ورد عبدالعال: «حد كلمهم وهم مش عايزين يدخلوا» وتساءل: «أين رئيس الائتلاف». وكرر «عبدالعال» جملة: «على السادة الأعضاء دخول القاعة» أكثر من مرة على مدار أكثر من ساعة ونصف خلال مناقشة القانون.

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وأضاف «عبدالعال» أن قانون التأمينات والمعاشات جزء من الموازنة العامة للدولة، ويجب الانتهاء منه قبل انتهاء دور الانعقاد، فالمصلحة العامة هي ما تعنيني، داعيًا النواب المتواجدين خارج القاعة وبالبهو الفرعوني بالدخول، إلا أن النصاب القانوني لم يكتمل ولم يدخل نواب الأغلبية، رغم تكرار دعوتهم للدخول، وتابع: «أنا شخصيًا لن أرفع الجلسة إطلاقًا واحنا قاعدين طوال الصيف ولو جاء 20 قانون هنصيف هنا».

ومع استمرار عدم حضور الأغلبية، داعب رئيس المجلس، تكتل 25-30 المعارض، قائلا: «أصبحتم أغلبية، ولو نجح ضياء الدين داوود عضو التكتل في دعوة النواب للدخول سيكون زعيمًا للأغلبية» وأضاف مازحًا :«انا جزء من اعتمادى في التصويت اليوم كان على تكتل 25 /30».

وبدا دخول النواب تباعاً بدأ بدخول النائبة هالة أبوعلى، حتى اكتمل النصاب القانون وهو أغلبية الثلثين.

يذكر أن مناقشة إعادة المداولة على بعض مواد مشروع قانون المحاماه الجديد، شهدت خلافات حادة وانتقادات واسعة للقانون، واتهم بعض النواب القانون بإنه يصدر خصيصاً لمصلحة نقيب المحامين الحالي فقط ليظل في مقعده 6 أشهر أخرى.