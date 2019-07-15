شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: توزيع 4250 كتاباً مصوراً على 50 دار حضانة بـ5 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، بأن الفترة القادمة سشهد عقد عدة ندوات توعوية لأولياء الأمور والميسرات لتعزيز القراءة في دور الحضانة، مضيفة أنه في إطار مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة وبالتعاون مع الجانب اليابانى (هيئة التعاون الدولي اليابانية الجايكا) سيتم خلال الندوات توزيع 4250 كتاباً مصوراً على 50 دور حضانة بخمس محافظات مستهدفة وهي: (السويس والإسماعيلية وبورسعيد والقليوبية وكفر الشيخ) بواقع 85 كتاباً لكل دارحضانة، بالإضافة إلى توزيع دليل إرشادات للكتب المصورة لكل دار حضانة مستهدفة موضحاً أهداف كل كتاب، وذلك ليسهل على ميسرات دار الحضانة عملية اختيار الكتب لقرائته للأطفال.

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وأشارت الألفى إلى أنه على غرار ما تم في العام الماضى سيتم توزيع الكتب المصورة على دور الحضانة المستهدفة وبحضور أولياء الأمور ومديري الحضانات النموذجية والميسرات والمختصين بمديرات التضامن الاجتماعى.

وأوضحت أن مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة والمفعل بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) يعمل على تنظيم ندوات بالمحافظات المستهدفة للتوعية الغذائية من منطلق أهمية الغذاء والتغذية السليمة للأم والطفل منذ مرحلة الولادة حتى مرحلة النضج والعادات السيئة في الطعام وكيفية الحفاظ على قيمة الوجبات الغذائية والاقتصادية، كما نظم المشروع ندوة عن الأنشطة البدنية التي يجب أن يمارسها أولياء الأمور مع أولادهم، بالإضافة إلى تنظيم المشروع لندوات توعوية لتعزيز القراءة في دور الحضانة وتعقد هذه الندوات على مدار شهر يوليو المقبل في المحافظات المستهدفة.

يشار إلى أن الشراكة المصرية اليابانية قد تأسست في مجال التعليم لبناء قدرات الشباب المصري وتعزيز الرخاء والسلام والاستقرار والتنمية، كما تم توقيع مذكرة تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) في السابع من فبراير عام 2017، لعمل مشروع تعاون تقني «مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة»، كونه جزء من الشراكة ويهدف إلى الوقوف على احتياجات الطفل حتى سن 4 سنوات وضمان تجويد تنمية مستدامة للطفولة المبكرة ويتضمن المشروع عقد دورات تدريبية لبناء قدرات الميسرات ومديرات دور الحضانة والعاملين من أجل الإطلاع على المنهج الذي يُدرس في كليات الطفولة المبكرة في اليابان.