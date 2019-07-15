شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظ يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات من أبناء المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، الإثنين، حفل تكريم أوائل الشهادة الثانوية العامة وأوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019.

وفي كلمته قدم المحافظ التهنئة لأبنائه الطلاب الاوائل، مشيراً إلى ان هذا التفوق ليس بغريباً على أبناء محافظة المنوفية فهى دائماً تحتل الريادة على مر العصور في تفوق أبنائها جيل بعد جيل باعتبارها محافظة العلم والعلماء، وأنه فخور بأبنائه الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم مقدما لهم الشكر والتقدير على ما بذلوه في سبيل توفير كافة سبل الدعم وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم .

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هذا وقد سلم محافظ المنوفية شهادات التقدير لوكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل المديرية ومديري عام التعليم العام والفني ومديري الادارات التعليمية لشبين الكوم وتلا والباجور والشهداء وقويسنا ومديري مدارس الطلبة الاوائل كما تم تسليم شهادات تقدير ومبالغ مالية للطلبة المتفوقين تقديراً لتفوقهم وتميزهم العلمي، وحرص المحافظ على إلتقاط بعض الصور التذكارية مع الطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية قد حصدت ثلاث مراكز على مستوي الجمهورية في الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019وهم: الطالب محمود محمد بيومي الشبلنجي- الاول علمي رياضة – المدرسة المتميزة للغات بشبين الكوم، والطالب محمد عزت محمد فرغل الثالث مكرر- علمي رياضة – مدرسة الشهداء الثانوية العسكرية، والطالب محمود مسعد السيد سعيد- الثالث مكرر- علمي رياضة – مدرسة الشهيد طيار محمد عادل شبل بالباجور.

كما حصدت المحافظة مركزان على مستوي الجمهورية في شهادة الدبلومات الفنية لعام 2019وهم: الطالب محمد فؤاد محمد عبده أبوالفضل الأول جمهورية – مدرسة مياه الشرب بقويسنا، والطالبة حسناء عطية عبدالحليم عثمان – الثالث جمهورية – مدرسة تلا الصناعية بنات.