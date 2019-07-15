شكرا لقرائتكم خبر عن الأغلبية البرلمانية تترك القاعة بعد الموافقة على «الجمعيات الأهلية».. وعبدالعال: «راحوا فين؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الاثنين، هجومًا على النواب الذين خرجوا من القاعة بعد التصويت على قانوني الجمعيات الأهلية والمحاكم الاقتصادية، وتساءل: النواب خرجوا راحوا فين؟ وتابع: كل الأعضاء خرجوا دلوقتي وأنا لا يعنيني أن يتم الموافقة على القانون من عدمه، ولكن ما يهمني هو قانون المعاشات والتأمينات، فلو لم يتم الموافقة عليه فستتحمل مسؤوليته القاعة بأكملها، فانا لست مسؤول عن إحضار الأعضاء للقاعة، مشيرًا إلى أن زعيم الأغلبية غير موجود بالقاعة وكذلك بعض الأحزاب غير موجودة في إشارة إلى أعضاء حزب مستقبل وطن، وقال «مليش دعوة بالائتلافات والأحزاب ومقدرش أجبر أي حزب على الحضور وما يهمنى وجود النواب في القاعة».

وأضاف «عبدالعال» أن قانون التأمينات والمعاشات جزء من الموازنة العامة للدولة، ويجب الانتهاء منه قبل انتهاء دور الانعقاد، فالمصلحة العامة هي ما تعنيني، داعيًا النواب المتواجدين خارج القاعة وبالبهو الفرعوني بالدخول، إلا أن النصاب القانوني لم يكتمل ولم يدخل نواب الأغلبية، رغم تكرار دعوتهم للدخول.

فيما شهدت مناقشة إعاة المداولة على بعض مواد مشروع قانون نقابة المحامين الجديد، خلافات حادة وانتقادات واسعة للقانون، واتهم بعض النواب القانون بإنه يصدر خصيصًا لمصلحة نقيب المحامين الحالي فقط ليظل في مقعده 6 أشهر أخرى.

وقالت النائب شادية خضير إن المادة 13 مخالفة لقانون الخدمة المدنية في التسوية للمؤهلات العليا، لأنه سيفرق بين العاملين الحاصلين على الثانوية العامة وأصحاب الدبلومات الفنية في المراكز القانونية، مشيرة إلى أن مجلس الدولة سبق ورفض التمييز بين الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات فيما يخص «الخدمة المدنية» فهل يكيل مجلس الدولة بمكيالين، وسيحكم لعدم مساواتهم في قانون نقابة المحامين الجديد؟.

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وأضافت النائبة أنه لا يجب أن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي على الحاصلين على الدبلومات «لأن مالهمش ذنب» وإلا فلماذا فتحت الدولة التعليم المفتوح لخريجي الدبلومات، وإلى متى ستظل نظرة الاحتقار للحاصلين على الدبلومات.

ورد الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، أن المشكلة في وجود محددات للقيد في أي نقابة في كل بلدان العالم، وهناك اتفاقيات المعاملة بالمثل، فإذا كنا نسمح بدخول محامين أجانب للمحاكم المصرية، والعكس، فمع اختلال القيد في النقابة سيرفضون المعاملة بالمثل.

فيما شن النائب إيهاب الخولي هجومًا على مشروع القانون، قائلا إن هذا القانون لم يقدم شيء للمحامين، سوى أنه ضمن بقاء النقيب الحالي على مقعده 6 أشهر أخرى، وظلت القيمة المضافة عبء على المحامين.

وأضاف «الخولي» أن اللجنة التشريعية ادعت وصول تقرير لجنة الدولة، وأنه (أي الخولي) عضوًا باللجنة، ولم يتطلع على التقرير ولم يراه وليس لديه علم بوصوله، فكيف يحكم النواب على تقرير لم يتطلعوا عليه؟ لافتاً إلى أن القانون ومن تقدموا به لم يقدم شيء للمحامين، سواء مهنيًا أو ماديًا.

وأشار «الخولي» أنه بمجرد التصويت على قانون الجمعيات الأهلية خرج أغلب النواب من القاعة، ولم يتبقى سوى 168 عضوًا فقط، في حين أن الموافقة على القانون يحتاج لموافقة 300 عضوًا على الأقل، مطالبًا رئيس المجلس بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية لإعادة مناقشته .

ورد رئيس مجلس النواب أنه لن يأخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلا باكتمال النصاب القانوني.