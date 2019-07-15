«التعليم» تنشُر جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2018 /2019. Advertisements كما اعتمد وزير التربية والتعليم، د.طارق شوقي، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وجدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين. ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2019.

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