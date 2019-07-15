شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يفتتح 3 مراكز جامعية للتطوير المهني بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، 3 مراكز جامعية للتطوير المهنى بجامعة الزقازيق، والتى تم تنفيذها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وشيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية، والدكتور إيهاب عبدالرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وخلال زيارته، اطلع «عبدالغفار» على إنجازات المراكز الثلاثة خلال الفترة من أول فبراير إلى يوليو 2019، حيث تم تقديم خدمات التدريب لعدد 1272 طالبا وطالبة من مختلف كليات جامعة الزقازيق، بواقع تدريب 896 طالبا وطالبة على مهارات التوظيف، و186 طالبا وطالبة اجتازوا دورات اللغة الإنجليزية، و18 طالبا وطالبة تم تدريبهم على إدارة الجودة، و93 طالبا وطالبة تم تدريبهم على إدارة المشروعات، و79 طالبا وطالبة تم تدريبهم على ريادة الأعمال.

وأكد الوزير أهمية التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة من خلال إنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية، مشيراً إلى أن المستهدف افتتاح المزيد من هذه المراكز في ظل التوسع في إنشاء الجامعات بمصر.

وأشار إلى دور مراكز التطوير المهني في مواكبة التغيرات العالمية، وفتح الفرص أمام الشباب للالتحاق بسوق العمل المصرى والعالمى من خلال ما تقدمه هذه المراكز من تأهيل وخدمات للشباب.

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ومن جانبه، أشار رئيس جامعة الزقازيق إلى ما تقدمه جامعة الزقازيق كمنارة للمعرفة ومصدر للإبداع من خلال خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل يساهمون مساهمة حقيقية في تنمية مجتمعهم، وتحقيقا لذلك فهي تتبني الطرق والوسائل الجديدة والحديثة، مؤكداً أن افتتاح ثلاثة مراكز جامعية للتطوير المهني يستهدف تأهيل الطلاب والخريجين وزيادة مهنيتهم وتنافسيتهم ومساعدتهم على الحصول على فرص عمل مما سيكون له مردود إيجابي على اقتصاد محافظة الشرقية ككل بمدنها الصناعية والزراعية والسياحية.

فيما أشادت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي من خلال التوسع في المراكز المهنية التي تستهدف تدريب وتقديم خدماتها لطلاب الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم بشكل أسرع في الحصول على فرص عمل وتقليل نسبة البطالة في المجتمع، وعبرت عن تطلعها لمزيد من التعاون المصري الأمريكي.

وفى كلمته، أكد محافظ الشرقية على أهمية مراكز التطوير المهني ودورها في تأهيل الشباب، والمشاركة في خطط التنمية بمصر، ودور الجامعة في دعم وتنمية قدرات الشباب بالمحافظة.

وعلى هامش الزيارة، افتتح الوزير عدد من المشروعات بالجامعة منها: كلية الثروة السمكية التي ستبدأ الدراسة بها هذا العام، وبرنامج صيادلة مصر بكلية الصيدلة، والمبني الإداري بكلية التجارة، ومدرجين جديدين بكلية الآداب، والمبني الإداري، و13 غرفة عمليات بكلية الطب، وكذلك تجديدات المقصورة الرئيسية بالأستاد الرياضي .

كما تفقد مركز إعداد القادة التابع للجامعة، والطائرة التدريبية الخاصة ببرنامج هندسة الطيران، واطلع على المسابقة المعمارية الخاصة بتجميل الجامعات المصرية، وبرنامج صنايعية مصر بكلية الهندسة.

وقام د. عبدالغفار بزيارة قرية«تل روزن» بمركز بلبيس والتى يتم تطويرها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجاً. واختتم الوزير زيارته بالتوجه لمدينة العاشر من رمضان لتفقد مشروع إنشاء مستشفى العاشر الجامعي، لبحث إمكانية تطويره وضمه لمستشفيات جامعة الزقازيق.