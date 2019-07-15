شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» ينتقد تكرار خروج أعضاء المجلس خلال انعقاد الجلسة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تكرار خروج أعضاء المجلس من القاعة، وذلك خلال انعقاد الجلسة العامة لإقرارعددا من المشروعات الهامة . Advertisements وقال «عبدالعال»: هناك صالح عام يقتضى حضور الأعضاء لاكتمال النصاب القانوني للتصويت نهائيًا على قانون التأمينات والمعاشات الجديد. وأشار إلى أن هذا القانون جزء منه سيطبق في الموازنة العامة الحالية. وواصل «عبدالعال» تهديده للنواب بنشر أسماء المتغيبين عن حضور هذه الجلسة للتصويت على مشروع قانون التأمينات والمعاشات.

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