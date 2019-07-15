شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس شركة «سوفالدي»: 70 مليون أفريقي مصابون بفيروس «سي وبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد استاد القاهرة الدولي، الإثنين، تواجد مكثف لحملات التوعية من فيروسي «سي وبي»، وقام ممثلو الحملة، باستقطاب الجماهير الموجودة في محيط الاستاد للتوعية وتقديم نصائح عن الفيروس ونسب انتشاره بكل دول القارة السمراء وطرق الوقاية والعلاج.

كما شملت الحملة ألعابًا ترفيهية تتمثل في قيام المُشجع بمحاولة ركل كرة القدم وتمريرها في احدى نافذتين الأولى تحمل اسم فيروس «سي»، والثانية تحمل اسم فيروس «بي»، وشهدت تلك اللعبة تفاعل كبير من المشجعين المصريين والأفارقة الذين اصطفوا في طوابير طويلة حتى يأتي دورهم لممارسة اللعبة.

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وعقب المباراة النهائية للبطولة، سيقوم المسؤولون عن الحملة التي تُقام تحت رعاية الاتحاد الإفريقي «الكاف» بالتعاون مع الشركة الأمريكية المنتجة لعقار السوفالدي، بإعلان أعداد المستفيدين من الحملة منذ انطلاقها مع بداية البطولة في مختلف الاستادات التي شهدت البطولة وعلى رأسهم استاد القاهرة الدولي.

وفي مؤتمر صحفي لمسؤولي حملة التوعية، بحضور ممثلين للصحفيين الأفارقة، قال الدكتورة ساليف ساو، نائب رئيس الشركة الأمريكية في إفريقيا، إن بطولة الأمم الإفريقية فرصة مناسبة للتوعية بالفيروسات الكبدية التي تصيب 70 مليون مواطن إفريقي، بواقع 60 مليون مواطن مصابون بفيروس «بي»، و10 ملايين مصابون بفيروس سي.

وأضاف، ساو، أن كرة القدم هي المعشوقة الكبرى لدى الشعوب الإفريقية، حيث بلغ عدد مشاهدي مباريات البطولة الماضية عام 2017 إلى 400 مليون مشاهد في مختلف أنحاء القارة الإفريقية، فيما بلغ عدد المتابعين لأخبارها على مواقع التواصل الاجتماعي 250 مليون متابع، ومن هنا كان الاهتمام بالبطولة الحالية المقامة في مصر والتي تشهد مشاركة 24 فريقا بمواقع 52 مباراة.

وأشار نائب رئيس الشركة الأمريكية، أن معدل الوفيات بسبب التهاب الكبد في القارة السمراء تزايد بشكل كبير جدا، متجاوز معدلات الإصابة بالسل والملاريا والايدز، وأن الوباء العالمي لهذا المرض أكبر 10 مرات من وباء الإيدز في العالم، كما أن التهاب الكبدي الفيروسي يقتل عددا أكبر من المواطنين في أفريقيا أكثر من مرض السل والملاريا والإيدز.