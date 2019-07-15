شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» و«عبدالعال» يسلمان 19 عقد تمليك لمستثمري شق الثعبان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، 19 عقد تمليك لمستثمرى منطقة شق الثعبان الصناعية، بعد تقنين أوضاعهم، استكمالاً لما تم توزيعه من قبل في إطار الجهود المبذولة من محافظة القاهرة لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة شق الثعبان والتى تضم حوالى 1907 مصنعا وورشة على مساحة تقدر بـ2،5 مليون متر مربع، كما قاما بتوزيع 11 عقد لأصحاب أراضي تم تقنين أوضاغهم بعد تحصيل حقوق الدولة منهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، حيث أكد المحافظ أن العيد القومي للعاصمة يشهد هذا العام افتتاح عدد من المشروعات الخدمية منها افتتاح تطوير سوق سوهاج بمصر الجديدة وجراج روكسي وميادين وحدائق بعد تطويرها ومراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين.

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وقدم اللواء محمود شعراوي التهنئة لكافة قيادات المحافظة بالعيد القومي، حيث أكد أن مصر تشهد حالياً فترة من العمران لم تشهدها من قبل حيث تم الاعلان عن محافظتين بلا عشوائيات، وهناك محافظات في الطريق للإعلان عنها خالية من العشوائيات، مشيراً إلى أن القاهرة لابد أن تعود إلى رونقها الطبيعي وأن جميع الجهات المعنية متكاتفة وتقوم بمجهودات كبيرة لتحقيق هذا الهدف نظراً لكثرة المناطق العشوائية بها.

وأضاف اللواء شعراوي أنه سيتم خلال الــ4 سنوات المقبلة تحويل الأتوبيسات من العمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعي والكهرباء وذلك بصورة مرحلية تدريجية وجاري طرحها على عدد من الشركات والمستثمرين للبدء في تنفيذها وذلك تماشياً مع نهج الدولة في الحفاظ على البيئة وتوفير أفضل خدمة لراحة المواطن، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات كبيرة لذا لابد من الاهتمام بالشباب وتشجيعه على المشاركة الايجابية الفعالة في مشروعات التنمية التي تتم على أرض مصر.

وأضاف الوزير أنه سيتم الإعلان قريباً عن نتاج العمل والجهد المبذول في منظومة النظافة التي سيتم تطبيقها كمرحلة أولى في 5 محافظات في مقدمتها العاصمة والتي ستشهد دمج القطاع الخاص مع القطاع الرسمي وأنه لابد من إتمام المنظومة بالشكل الأمثل، مشيرا إلى أن الخمس سنوات الماضية شهدت تنفيذ العديد من مشروعات المياه والصرف الصحي والرصف والطرق بالاضافة إلى الاهتمام بالتعليم والصحة.

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يسلمان 19 عقد تمليك لمستثمرى منطقة شق الثعبان الصناعية

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يسلمان 19 عقد تمليك لمستثمرى منطقة شق الثعبان الصناعية