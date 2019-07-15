شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الكاتب الصحفي إلهامي المليجي في مهرجان «شابكة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّمت النسخة التاسعة من مهرجان «شابكة» للراب العربي، الكاتب الصحفى المصرى إلهامى المليجي، داخل مدينة «سلا» المغربية.

وعقب إعلان تكريمه، وألقى الكاتب الصحفى إلهامى المليجى كلمة قال فيها، «جئتُ إليكمْ مِن قاهرةِ المُعزِ لدينِ اللهِ الفاطميّ، والقاهرةُ هي المحروسةْ، وهى البذرةُ المغاربيةُ الخالصةْ، على أرضٍ مصريةٍ، بجامعِها الأزهرْ، وأضرحةِ أوليائِها بأرواحِهم المغاربيةْ، وقد ساحوا في الأرضِ المصريةٍ من الشمالِ إلى الجنوبْ».

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وأضاف: «أنا والسفرُ صديقانِ، كأنّنى أَسْتعيدُ كلماتِ الكاتبِ الأمريكى الشهيرِ مارك توين:«السفرُ يقتلُ الانحيازَ، والتعصبَ الأعمى، وضيقَ الأفقْ..«وفى عام 2010 كانت المملكةُ المغربيةُ الشقيقةُ آخر البلادِ العربيةِ التي شَرَّفتنى بِلُقْياها، فاكتملتْ سبحةُ المسافرِ الذهبيةْ».

وأكمل حديثه قائلا: «مُنْذُ وَطَأَتْ قدماى هذهِ الأرضَ العربيةَ الخالصةَ، وقعتُ في غرامِها، صِرْتُ العاشقَ المتيمَ، بحضارةٍ ضاربةٍ في أعماقِ الدنيا، ولِمَ لا، وبلادى مصرُ المحروسةُ، تسرى في شرايينِها الدماءٌ المغاربيةْ».

واختتم كلمته بـ: «فخورٌ بهذا التكريمِ، وهو تاجٌ على رأسي، فهو الأولُ، والأولُ دائمًا هو الأصدقُ، يَجيءُ بعدَ رحلةٍ طويلةٍ، أعتقدُ أننى أدّيتُ فيها واجبي، على قدرِ المتاحِ، سواءً أكان سياسيًا أم فكريًا، أم إعلاميًا، وحتى في مجالِ نشرِ الكتبِ والمعرفةْ».