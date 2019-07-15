شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: انتهاء فترة التشغيل التجريبى فى بورسعيد 1 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة انتهاء فترة التشغيل التجريبى للمنظومة فى محافظة بورسعيد 1 سبتمبر المقبل على أن تعمل فعليا وفق القواعد المحددة للعمل لتوفير الخدمات للمواطنين بأعلى درجات الجودة.

ويشار إلى أن محافظة بورسعيد بها 20 وحدة و7 مستشفيات تقدم الخدمة حالياً للمواطنين الذين يزيد عددهم عن 920 ألف مواطن كما تقوم الوحدات الصحية بإستقبال المواطنين للتسجيل على أن يتم فتح ملف طبى مع عمل فحص طبى كامل للمترددين على الوحدة واحالة الشخص إلى المستشفيات العامة والمركزية للحصول على مستوى أعلى من الرعاية الطبية.

يشار إلى أن مميزات التأمين الصحى الشامل تتضمن حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما يعد نظاما تكافليا اجتماعيا بمشاركة جميع أفراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين، كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.

جدير بالذكر، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.