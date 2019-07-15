أعضاء البرلمان الليبى يدعون لعقد جلسة لتشكيل حكومة وحدة ووضع خارطة للحل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون فى القاهرة على أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي، بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد، من قبل الشعب والممثل الشرعى له.

وأشار النواب الليبيون في البيان الختامي للاجتماع على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

أكد المجتمعون على العمل مجدداً على دعوة كافة النواب الذين لم يحضروا الاجتماع وذلك لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية بما يحفظ سلامة الليبيين ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة.

بدعوة كريمة من مجلس النواب المصري واللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبي قام أكثر من سبعين نائباً من مجلس النواب الليبي بزيارة إلى جمهورية مصر العربية تم خلالها زيارة البرلمان المصري والاجتماع مع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبي والتي أكدت على أهمية دور مجلس النواب الليبي وضرورة أن يكون أي حل للازمة من خلاله. وأجرى المجتمعون عدة لقاءات تشاورية مغلقة وذلك لمناقشة سُبل تفعيل عمل مجلس النواب ليقوم بدوره على أكمل وجه و مناقشة الأزمة الليبية الراهنة وسُبل الحل الممكنة. تم خلال هذه اللقاءات الاتفاق على النقاط التالية: 1) التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها واعتبار ذلك خط احمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال. Advertisements 2) التأكيد على أن حل الازمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له. 3) التأكيد على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد. 4) أكد المجتمعون على العمل مجدداً على دعوة كافة النواب الذين لم يحضروا الاجتماع وذلك لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية بما يحفظ سلامة الليبيين ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة. 5) أن كل ما تقدم سيُنجز في جلسة مرتقبة لمجلس النواب في أي مدينة يتم الإتفاق عليها في أقرب وقت بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة. مع ختام الزيارة يجدد وفد مجلس النواب شكره لجمهورية مصر العربية رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. حفظ الله ليبيا صدر بالعاصمة المصرية القاهرة الإثنين 15 يوليو 2019.م

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