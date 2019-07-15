شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. متصلة تفضح الشرق الإخوانية: تركيا بتتجسس عليكم وبيرقبوكم فى الحمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضحت مواطنة مصرية، من خلال اتصالها بقناة الشرق الإخوانية والمبثوثة من تركيا، جميع إعلام الإخوان والعاملين فيه أمام أتباعه وأظهرت كيف يجمل هذا الإعلام صورة تركيا وفى المقابل يشوه صورة الدولة المصرية، بينما حاولت فيروز حليم المذيعة بالقناة التشويش على المتصلة بكلمات كشفت ارتباكها وتناقضها فى تناولها الموضوعات بين الشأن المصرى والتركى.

المتصلة المصرية والتى عرفت نفسها بـ"رشا من القاهرة" طالبت فى أول اتصالها ببرنامج "تصريح مواطن" المذاع على قناة الشرق، أن تتحدث بإريحية وأن لا تقاطعها المذيعة، قائلة: "أنا عايزة أقول كلمتين وياريت متقفليش عليا" وهذا ما تعهدت به المذيعة إلا أن خالفت الوعد بعدما بدأت المتصلة فى انتقاد النظام التركى بقيادة رجب طيب أردوغان.

وقالت المتصلة المصرية لمذيعة القناة الإخوانية: "تركيا تتجسس على المقيمين فى أراضيها وتتتبع خطواتهم خطوة خطوة، وكل شيء فى تركيا متصور ومراقب".. وهنا حاولت المذيعة التشويش على المتصلة بقولها "البرنامج مخصص للشأن المصرى".

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وتابعت المتصلة قائلة: "كل حاجة فى تركيا مراقبة وانتوا مبسوطين بذلك" وهنا أيضا حاولت المذيعة فيرزو حليم التشويش على المتصلة المصرية بقولها :" عندك كلام عن مصر، البرنامج يهتم بمصر وما يخص مصر ".

ووجهت المتصلة سؤال للمذيعة نصه: "ليه دايما بتجيبوا ناس تشتم فى مصر ولما مصر تعمل حاجة تشتموها ولما تركيا تعمل نفس الحاجة تمدحوها؟" وهو الأمر الذى أربك المذيعة وجعلها تحاول التشويش بقوة على المتصلة بقولها: "ياست استغلى المكالمة فى الكلام عن مصر".

فردت المتصلة على المذيعة قائلة :" دايما تشتموا فى مصر، وأنتوا تركيا بتراقب حماماتكم وشققكم وبيوتكم " وهنا قطعت الفضائية الإخوانية الاتصال بالمتصلة المصرية، ثم قالت المذيعة :" اعتذر لكى ونحن فى البرنامج بنتكلم على الشأن المصرى".