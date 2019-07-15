شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الاثنين، قيادات وكبار الإعلاميين الأفارقة، برفقة السفير هشام عسران، نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بالإسماعيلية.

فى البداية، رحب الفريق مُهاب مميش بالضيوف، مُثمنًا جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى توطيد أواصر التعاون مع أشقائنا الأفارقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة للقارة السمراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأكد الفريق مميش حرص القيادة السياسة فى مصر على استثمار رئاستها لمنظمة الاتحاد الأفريقى فى مواصلة بناء جسور التكامل والشراكة الاقتصادية والتنموية مع كافة الدول الأفريقية الشقيقة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا البشرية والطبيعية الهائلة فى سبيل النهوض بالقارة الأفريقية.

وأشار مميش إلى أنه فى سبيل تحقيق هذا الهدف المنشود، جارى الاستعداد لتدشين عدة خطوط ملاحية وطرق رئيسية جديدة تربط مصر بالدول الأفريقية من أجل تسويق الصادرات والإنتاج الأفريقى إلى مختلف دول العالم.

وأعرب الفريق مميش عن فخره بانتمائه إلى القارة السمراء، حيث إنها تمتلك كافة عناصر النجاح والتفوق، مؤكدًا أن نجاح مصر اللافت فى تنظيم البطولة الأفريقية خير دليل على قدرتنا على تنظيم أرقى البطولات.

Advertisements

من جانبه، أشاد السفير هشام عسران، بالجهود الحثيثة التى تبذلها قناة السويس لبناء مشروعات قومية عملاقة خلال فترة وجيزة، لتسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية لمصر خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد، من أجل أن تستعيد دورها الريادى.

وشاهد الوفد عرضًا تقديميًا عن المشروعات القومية التى أطلقتها قناة السويس، وفى مقدمتها القناة الجديدة التى أسهمت فى تعزيز الموقع الريادى لقناة السويس بين الطرق الملاحية العالمية، كما أطلع الوفد على عرض تقديمى آخر بعنوان "الحلم المصرى العظيم" عن مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية للقناة والذى شهد تقدمًا فى تنفيذ العديد من المشروعات حتى وصلت قيمة المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا إلى 20 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها إلى 55 مليار دولار خلال 15 عاما.

وتأكيدًا على أهمية الأيدى العاملة المدربة فى إنجاح المشروع، أوضح الفريق مميش أنه تم افتتاح أول مركز تدريب مهنى وفنى بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة باستثمارات تفوق 22 مليون يورو، من أجل توفير العمالة المصرية المؤهلة للمشروعات الجارى تنفيذها.

وفى ختام الزيارة، قدم الفريق مُهاب مميش درع قناة السويس الجديدة إلى السفير هشام عسران، ثم دعا الوفد إلى القيام بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة، تلاها زيارة لموقع الأنفاق بالإسماعيلية.



أثناء كلمة الفريق مهاب مميش



الفريق مهاب مميش يتوسط وفد الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووفد الإعلاميين الأفارقة



الفريق مُهاب مميش يهدي درع قناة السويس الجديدة إلى السفير هشام عسران نائب الأمين العام للوكالة المصرية من أجل التنمية