رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة توافر السلع وأسعارها للمواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحمد الوكيل: كبار المنتجين والمستوردين اتفقوا على عدم زيادة الأسعار خلال الفترة الحالية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأثنين، اجتماعًا لمتابعة توافر السلع المختلفة للمواطنين، وكذا مستويات الأسعار فى السوق المصرية؛ وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف التجارية.

وفى مستهل الاجتماع، أكّد رئيس مجلس الوزراء، أنه يوجد تعاون وتنسيق مهمان مع اتحاد الغرف التجارية، خاصة فيما يتعلق بتوافر السلع الغذائية للمواطنين، لافتاّ إلى أن زيادة المعروض سيسهم فى تحقيق التوازن المطلوب فى مستويات الأسعار.

وشدّد الدكتور مصطفى مدبولى، على أن انخفاض سعر الدولار فى الفترة الأخيرة يجب أن يكون له مردودا على أسعار السلع والمنتجات، خاصة أن تحريك أسعار المنتجات البترولية فى الفترة الأخيرة لن يؤثر بصورة كبيرة على الأسعار أيضًا فى ظل توافر السلع الأساسية بمخزون كبير، وزيادة المعروض عن الطلب.

من جانبه، أشار أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أنه تم عقد اجتماع مشترك مع وزير التموين بحضور كبار المنتجين، وممثلى قطاع النقل البرى لمناقشة إمكانية تحمل أكبر قدر ممكن من زيادة التكلفة وذلك خلال الربع الأول من السنة المالية، كما تم الاجتماع مع كل المستوردين والمنتجين، وتم الاتفاق على عدم وجود أى زيادة فى الأسعار خلال الفترة الحالية.

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ونوّه الوكيل، إلى وجود انخفاض فى القوة الشرائية بعد شهر رمضان بعد تخزين السلع التى تم توفيرها بخصومات كبيرة فى مبادرة "أهلا رمضان"، مشيرًا إلى أن ذلك تواكب مع وجود وفرة كبيرة فى الخضر مما أدى لخفض أسعارها، فضلًا عن استقرار أسعار العملات الأجنبية وقرب توافر السلع المستوردة أو المصنعة محليًا بمكون أجنبى مستورد بتلك الأسعار.

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أنه من المهم توافر السلع كمًا ونوعًا وجغرافيا، وهو ما يخلق المنافسة وبالتالى تستقر الأسعار، مضيفًا: "إذا قارنا أسعار المستهلك فى 2018 بعام 2019 نجد أن الأسعار قد ثبت معظمها، بل انخفض بعضها رغم زيادة أسعار النقل والمحروقات والكهرباء أكثر من مرة خلال تلك الفترة".

وخلال الاجتماع، اقترح الدكتور عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف التجارية، إحياء مهرجان السياحة والتسوق مرة أخرى، لما له من فوائد كبيرة، مبررًا ذلك بأن السوق لدينا يتميز بالجاذبية، وتوجد به إتاحة لكل المنتجات والبضائع.

وكشف وزير التموين عن أنه تم التنسيق مع شركة عالمية بهدف الترويج لمهرجان السياحة والتسوق، على أن تجرى إقامته فى نوفمبر المقبل فى الإسكندرية.