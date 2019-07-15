إخلاء سبيل ملك الكاشف في اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: قررت نيابة أمن الدولة، إخلاء سبيل ملك الكاشف، في القضية رقم 1739 لسنة 2018. وأسندت النيابة لملك الكاشف، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية، عن طريق استخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا بهدف الاخلال بالنظام العام، حسب مصادر قانونية.

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