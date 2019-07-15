هربت من تحرش والدها فسقطت من الطابق الرابع.. تجديد حبس عاطل متهم بالاعتداء الجنسي على ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم الاثنين، تجديد حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي، على ابنته، في منطقة أكتوبر.

كانت النيابة العامة تسلمت التقرير الطبي الخاص بالفتاة، والذي أفاد إصابتها بكسور وكدمات في مناطق متفرقة من جسدها، نتيجة سقوطها من الطابق الرابع، أثناء هروبها من النافذة بعد تحرش والدها بها.

وتلقى قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغًا يفيد بسقوط فتاة من الطابق الرابع، ونقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

بإجراء التحريات، تبين للمقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أن الفتاة، تعرضت لاعتداء جنسي، من جانب والدها، وأنها خلال محاولتها الهرب من نافذة الشقة، اختل توازنها، وسقطت مصابة بعدة كسور، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.