"خناقة على باب العمارة" كشفت حيلة شاب لسرقة خليجي في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خطة شيطانية اختمرت داخل عقل شاب يمتلك سجلا إجراميًا في مجال النصب والسرقة، خاصة على راغبي المتعة الحرام من الوافدين العرب، إذ يتفق مع أحدهم على إعداد سهرة حمراء له، وإحضار ساقطات له مقابل مبلغ مالي، ومن ثم سرقته إلا أن ثمة خلاف بدد خطته.

مشادة كلامية حادة وقعت بين "زياد.ح" وشخص يحمل جنسية دولة عربية أمام برج سكني بحي الدقي، تطورت إلى مشاجرة، استدعى أحد الأشخاص على إثرها الشرطة.

تحريات المباحث توصلت إلى أن الشاب أحضر فتاتين "م" و "ب" لممارسة أعمال منافية للآداب مع الثري العربي، لكن ثمة خلاف وقع بينهما كشف المستور.

اصطحبت القوة المتهمين الثلاثة إلى ديوان القسم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.