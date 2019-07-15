رفع أسعار رسوم استخراج البطاقات وشهادات الميلاد والزواج والطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت مصادر أمنية ارتفاع أسعار رسوم الأوراق المدنية الجديدة، بعد أن تم التصديق عليها واعتمادها، بدءا من أمس الأحد. ويشمل ذلك شهادات الميلاد، وشهادات القيد، والوفاة.

وزادت أسعار استمارات البطاقة الشخصية ليكن سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، واستمارة البطاقة المستعجلة إلى 120 جنيها، والـVIP إلى 170.

وطالت زيادة أسعار شهادات الميلاد أيضا ليشمل سعر شهادة الميلاد لأول مرة إلى 36 جنيها، للمرة الثانية بـ19 جنيها.

كما زادت أسعار قسيمة الزواج والطلاق أيضا ليشمل سعر القسيمة إلى 34 جنيها، أما القيد العائلي بـ29 جنيها.