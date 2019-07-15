​وفاة اللواء نبيل شكري قائد سلاح الصاعقة في حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
توفي اللواء أركان حرب نبيل شكري، قائد سلاح الصاعقة خلال فترة حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 89 عامًا.
ويعتبر "شكري"، من الرعيل الأول لقوات الصاعقة المصرية، ولعب أدوارًا مؤثرة في استعادة شبه جزيرة سيناء من الاحتلال، وتولى رئاسة أركان "القوات الخاصة"، عقب هزيمة "يونيو 1967".
وتحديدًا في يوم 17 يونيو 1967، الفترة التي نفذت خلالها "القوات الخاصة" عددًا من الكمائن لتعطيل قوات "العدو" في سيناء، نفذ عمليات قدرت بنحو 42 عملية داخل سيناء خلال فترة الحرب.
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