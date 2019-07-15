وفد من مجلس النواب الروسي يزور المتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
استقبل المتحف المصري الكبير، اليوم وفدًا رفيع المستوى من مجلس النواب الروسي.
وكان في استقبالهم الدكتور الطيب عباس، مدير عام الشؤون الأثرية، والدكتورة جيهان نبيل، المشرف على العلاقات الدولية وخدمات الزائرين بالمتحف.
وقال عباس، في بيان، اليوم الاثنين، أن الزيارة شملت معامل الترميم والموقع الإنشائي.
وأبدى أعضاء الوفد سعادتهم البالغة بالزيارة وبالجهود المبذولة لإتمام المشروع متمنين الحضور مرة أخرى بعد الافتتاح.
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