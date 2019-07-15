التموين: عودة مهرجان السياحة والتسوق بالإسكندرية نوفمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

اقترح الدكتور عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف التجارية، إحياء مهرجان السياحة والتسوق مرة أخرى، لما له من فوائد كبيرة، مبرراً ذلك بأن السوق يتميز بالجاذبية، وتوجد به إتاحة لكل المنتجات والبضائع.

وكشف وزير التموين، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، لمتابعة توافر السلع المختلفة للمواطنين، عن أنه تم التنسيق مع شركة عالمية بهدف الترويج لمهرجان السياحة والتسوق، على أن تجرى إقامته في نوفمبر المقبل في الأسكندرية.

وحضر اجتماع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصّار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف التجارية.

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وأكّد رئيس مجلس الوزراء أنه يوجد تعاون وتنسيق مهمان مع اتحاد الغرف التجارية، خاصة فيما يتعلق بتوافر السلع الغذائية للمواطنين، لافتاّ إلى أن زيادة المعروض سيسهم في تحقيق التوازن المطلوب في مستويات الأسعار.

وشدّد مدبولي، حسب بيان، على أن انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة يجب أن يكون له مردود على أسعار السلع والمنتجات، خاصة أن تحريك أسعار المنتجات البترولية في الفترة الأخيرة لن يؤثر بصورة كبيرة على الأسعار أيضاً في ظل توافر السلع الأساسية بمخزون كبير، وزيادة المعروض عن الطلب.

وأشار أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أنه تم عقد اجتماع مشترك مع وزير التموين بحضور كبار المنتجين، وممثلي قطاع النقل البري لمناقشة إمكانية تحمل أكبر قدر ممكن من زيادة التكلفة وذلك خلال الربع الأول من السنة المالية، كما تم الاجتماع مع كل المستوردين والمنتجين، وتم الاتفاق على عدم وجود أي زيادة في الأسعار خلال الفترة الحالية.​