عبدالعال يهدد النواب الغائبين مجددًا: "سأنشر أسماءكم في وسائل الإعلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

هدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بنشر أسماء النواب، المتغيبين عن الجلسة العامة، المخصصة للتصويت على عدد من مشروعات القوانين، في وسائل الإعلام المختلفة.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة، لمجلس النواب، خلال مناقشة قانون المحامين: "سأنشر أسماء المتغيبين في كل وسائل الإعلام علشان الرأي العام يعرف".

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، تأخرت قرابة الساعتين، وطالب رئيس البرلمان النواب، أكثر من مرة بضرورة المشاركة في أعمال الجلسة، للتصويت على مشروعات القوانين.