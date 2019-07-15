25 % مقدم وتقسيط على 3 سنوات.. ننشر طرق سداد غرامات مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت المحافظات الجمهورية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، عقب الانتهاء من لائحته التنفيذية واعتمادها من قبل مجلس الوزراء ونشرها في الجريدة الرسمية.

وتتراوح أسعار المتر الواحد في الغرامة وفقًا للائحة التنفيذية للقانون من 60 جنيهًا كحد أدنى وحتى 2000 جنيه حد أقصى يتم احتسابها وفقًا لسعر المتر المحدد من قبل كل محافظة على حدة.

ما هي آلية السداد؟

وبعد سداد رسوم طلب التصالح والتي تصل حتى 5000 جنيه، يلتزم صاحب المخالفة التي تم قبول التصالح فيها بسداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح دفعة واحدة، وذلك خلال 60 يومًا من موافقة اللجنة على التصالح.

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وتتيح اللائحة التنفيذية للقانون إمكانية سداد غرامات التصالح بالتقسيط بشروط معينة، وحددت المادة 11 من اللائحة إمكانية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، وفق يطلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن مرفقًا به السند الدال على سداد مقدم التقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح خلال 60 يومًا من موافقة اللجنة.

وتسدد باقي قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية بفائدة تقسيط طبقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، ويتم احتسابها من تاريخ سداد المقدم وحتى تاريخ سداد القسط، ويستحق القسط الأول "القسط الأول والفائدة" في نهاية 3 أشهر من تاريخ سداد المقدم.

ماذا يحدث حال تأخر سداد الأقساط؟

في حالة التأخر عن سداد أي قسط عن موعد استحقاقه يتحمل صاحب الشأن غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد