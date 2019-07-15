أخبار مصر | 'الصحفيين العرب' يستنكر تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي بشأن القضية الفلسطينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين العرب' يستنكر تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي بشأن القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر الاتحاد العام للصحفيين العرب، تصريحات جيسون غراين بلات مستشار الرئيس الأمريكي، والتي هاجم فيها نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدًا أنها تصريحات تندرج فى صُلب السياسة الجديدة المنحازة لجرائم الكيان الصهيوني.

وقال الاتحاد في بيان له، إن هذه التصريحات تعكس مدى انحياز الإدارة الأمريكية للعدو الصهيوني، كما جردتها من أية شرعية بالنسبة للقضية الفلسطينية.

وأكد الاتحاد تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وقراراتها التي اتخذتها سواء المتعلقة "بصفقة القرن" أو رفضها الدعوة لزيارة البيت الأبيض الأمريكي، في محاولة بائسة للخضوع للمخطط الأمريكي الصهيوني، الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

Advertisements

وأشاد الاتحاد بموقف اتحاد الصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية، الذين أعلنوا عن تضامنهم مع الصحفيين الفلسطينيين، ووقفوا ضد تصريحات المسؤول الأمريكي، كما أشاد بموقف الصحفيين الأفارقة، الذين أعلنوا تضامنهم مع زملائهم الصحفيين الفلسطينيين.

واستنكر الاتحاد تصريحات المسؤول الأمريكي، مؤكدًا أنها لن تنل من عزيمة الزملاء الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدًا أنها تُعد حلقة من سلسلة التصريحات الأمريكية التي تتعارض مع القوانيين الدولية وحقوق الإنسان.

وأكد الاتحاد تضامنه المطلق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، باعتبارها الممثل الشرعي والقانوني لجموع الصحفيين الفلسطينيين ضد المخطط الصهيوني الأمريكي الخبيث.