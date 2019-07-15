أخبار مصر | 23 ميدالية لمنتخب الكاراتيه في بطولة إفريقيا ببتسوانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 23 ميدالية لمنتخب الكاراتيه في بطولة إفريقيا ببتسوانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب مصر للكاراتيه نتائج مميزة في بطولة إفريقيا للكبار والشباب والمقامة في الفترة من ٩ إلى ١٧ يوليو ببتسوانا، بعدما احتل المركز الأول في جدول ترتيب ميداليات البطولة .

وفاز منتخب مصر بـ ٢٣ ميدالية بواقع ١١ ذهبية و٦ فضيات و ٦ برونزيات.

وحصل على الميداليات الذهبية لمصر كل من: علي الصاوى في منافسات وزن ٦٧ كجم، وطه طارق في وزن ٨٤ كجم، وجيانا فاروق في وزن ٦١ كجم، ياسمين نصر الجويلي في منافسات -٤٨ كجم كوميتيه شابات، و نورسين علي في منافسات -٥٩ كجم شابات، وكريم وليد في منافسات الكاتا شباب، وشروق الحناوى في منافسات الكاتا شابات، نور أكرم سليمان في منافسات +٥٩ كجم كوميتيه شباب، ومحمود جابر منصور في منافسات ٧٦ كجم كوميتيه شباب، وحازم أحمد محمد في منافسات +٧٦ كجم كوميتيه شباب، فريق كوميتيه جماعي رجال.

Advertisements

وحصد الميداليات الفضية كل من: عبدالله ممدوح في وزن ٧٥ كجم، و مالك جمعه في وزن ٦٠ كجم، و رضوى سيد في وزن ٥٠ كجم، أحمد اشرف في منافسات الكاتا رجال، و ساره عاصم في منافسات الكاتا سيدات، و فريق الكاتا جماعي رجال.

وفاز بالميداليات البرونزية كل من: فريال أشرف في وزن ٦٨ كجم، وياسمين حمدى في وزن ٥٥ كجم، ومنة شعبان في وزن +٦٨ كجم، جماعى آنسات كاتا، و محمد عادل في منافسات وزن ٦١ كجم كوميتيه شباب، وأحمد أيمن في منافسات وزن ٦٨ كجم كوميتيه شباب.

يذكر أنه جاء في المركز الثاني منتخب المغرب بإجمالي ١٥ ميدالية ، فيما احتلت السنغال المركز الثالث باجمالي ٨ ميداليات .