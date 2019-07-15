أخبار مصر | وزارة الأثار تطلق إصدارات جديدة أبرزها مجلة إسلامية متوقفة منذ سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الأثار تطلق إصدارات جديدة أبرزها مجلة إسلامية متوقفة منذ سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت إدارة النشر العلمي بوزارة الأثار، بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي، عددًا من الإصدارات لجديدة من بينها مجلة دراسات أثرية إسلامية والتي كان قد توقف إصدارها منذ أكثر من ١٠ سنوات.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الأثار، على النشر العلمي وإصدار الكتب والدوريات والمجلات العلمية للدارسين والمهتمين بالآثار.

وأوضحت نجوى متولي، مدير عام النشر العلمي بوزارة الأثار، أن الإدارة نشرت العدد السادس من هذه المجلة فى شكل مطور وجديد يليق بروح العصر حيث أنها مجلة دولية محكمة (دوريات دوليه معترف بيها عالمية ولها هيئة تحكيم دولية من اساتذة الجامعة والاستشاريين).

وتنشر دراسات وأبحاث فى مجال الآثار الإسلامية والقبطية، مشيرة إلى أن الإدارة أصدرت أيضًا ثلاثة كتب جديدة فى مجال الآثار المصرية عن "صيد البر والماء فى مقابر أفراد الأسرة الثامنة عشرة بالجبانة الطيبية" و كتاب عن الدراسات الأكاديمية والفنية فى توثيق وترميم الأيقونات الأثرية وكتاب عن معابد الكرنك، والساحة الغربية من العصور الفرعونية حتى العصر البيزنطي.