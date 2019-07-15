أخبار مصر | ممثلو الكيانات المصرية بالخارج يتفقدون مجمع مصانع الجلالة للرخام والجرانيت

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مدير مصنع الرخام بالجلالة للمصريين بالخارج: المصنع ينتج ١٠٠٠٠ متر مربع رخام يوميا

ممثلو الكيانات: مصر تخوض معركة التنمية بنجاح ساحق

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لممثلي الكيانات المصرية بالخارج زيارة إلى مدينة الجلالة بمنطقة العين السخنة، وذلك بحضور كل من وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، وذلك بناء على توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمصريين المقيمين بالخارج وعرض إنجازات الدولة عليهم.

وقام ممثلو الكيانات المصرية بجولة تفقدية بمجمع مجمع مصانع الجلالة للرخام والجرانيت الذي يعد من المشاريع العملاقة التي ستضع مصر على خريطة الصناعة العالمية، ويضم 9 خطوط إنتاج رئيسية (تلميع وتقطيع وورش فنية).

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واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي حول خطوط إنتاج المصنع حيث يشمل كل من خط تقطيع الألواح بطاقة إنتاج ٢٠٠٠ متر مربع يوميا، وخط تلميع وتقطيع الشرائح بطاقة إنتاجية ٢٠٠٠ متر مربع يوميا، وخط المنشار والذي يضم ١٢ منشارا بطاقة إنتاجية ٣٠٠٠ متر مربع يوميا، فضلا عن خط تقطيع الالواح ومعالجتها والذي ينتج بطاقة تتراوح من ١٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ متر مربع يوميا.

وتصل الطاقة الإجمالية للإنتاج في المصنع يوميا تصل إلى ١٠٠٠٠ متر مربع يوميا مُصّنع ونصف تام.

وأعرب ممثلو الكيانات عن انبهارهم بالمصنع وكل ما يقدمه من منتجات، مؤكدين أنهم على يقين بأن مصر تخوض بنجاح ساحق معركة التنمية.

وتهدف تلك الزيارة إلى أن يتفقد المصريون المقيمون بالخارج مشروع هضبة الجلالة المتكامل باعتباره أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التي بدأها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعاونة القطاع المدني. كما أنه يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا ويتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر، ما يؤهل هذا المشروع لأن يصبح مدينة عالمية على أرض مصرية.