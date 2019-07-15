أخبار مصر | وفد البرلمان الروسي يزور المتحف المصري الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد البرلمان الروسي يزور المتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المتحف المصري الكبير، صباح اليوم، وفدًا رفيع المستوى من مجلس النواب الروسي.

وكان في استقبالهم الدكتور الطيب عباس، مدير عام الشؤون الأثرية، والدكتورة جيهان نبيل، المشرف على العلاقات الدولية وخدمات الزائرين بالمتحف.

وقال "عباس"، إن الزيارة شملت معامل الترميم والموقع الإنشائي.

وأبدى أعضاء الوفد، سعادتهم البالغة بالزيارة وبالجهود المبذولة لإتمام المشروع متمنين الحضور مرة أخرى بعد الافتتاح.