أخبار مصر | "الحرية المصري" يطلق مبادرة "احمي بلدك" لتوعية الشباب بحروب الجيل الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحرية المصري" يطلق مبادرة "احمي بلدك" لتوعية الشباب بحروب الجيل الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، أثناء زيارته للمركز الاستكشافي للعلوم ومشاركته فى الندوة التثقيفية التى نظمها الحزب عن حروب الجيل الرابع والخامس، عن اطلاق مبادرة 'احمي بلدك' والتي تهدف إلى توعية الجيل الناشئ والشباب بالحروب الفكرية.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، إن المبادرة تستهدف الجيل القادم بداية من ال10سنوات إلى الشباب، حيث يتم غرس قواعد الانتماء وحب الوطن منذ بداية الادراك، خاصة بعد ما تقوم به بعض المؤسسات التخريبية من بث فكر خاطئ عن مصر وترسيخ مفهوم العدوانية لدى الاجيال القادمة حتى يكون هناك فجوة دائمة بين الشباب والاجيال المتقدمة في العمر ويتم استغلال هذا في تحقيق مصالح شخصية لبعض الدول المعادية لمصر.

واضاف حسب الله، أن المبادرة تهدف ايضًا إلى تعريف الشباب بأهمية بلدهم وما تحمله من ثروات تجعلها مطمع للكثير من الدول مما يجعلهم يكيدون بمصر خاصة فئة الشباب منها حيث انهم هم المستقبل والحاضر، وبهم نبني مستقبل بلدنا الحبيب.

كما أكد المحاسب أحمد مهنى، الامين العام للحزب، أن شباب مصر لهم باع طويل على مر التاريخ، وسجلات تروي بطولات في الحرية والكرامة، ولذلك نسعى لتكملة المسيرة وخلق مناخ جيد للشباب حتى ينخرط في الحياة السياسية ويشارك في صنع القرار بشكل ديموقراطي وحضاري.

واشار مهنى، أن الحزب سوف يقوم بعمل عدد من الندوات بجميع المحافظات والمدن، وأن الندوات ستصل إلى القرى والنجوع حتى يتم الوصول إلى اكبر عدد من الشباب في جميع انحاء مصر.