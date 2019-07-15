شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير رسمي: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 4.2 مليون طن لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.2 مليون طن حتى الآن وفقا لتقرير تلقاه الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 10يوليو الحالي.

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وأوضح التقرير الصادر، الإثنين، أن الصادرات بلغت 4 مليون و244 ألف و186 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 484 ألف و604 طن عن نفس المدة من العام الماضي وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأضاف أبوستيت أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و751 ألف و322 طن، بالإضافة إلى تصدير 697 ألف و30 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 373 ألف و251 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 76 ألف و566 طن، في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألف و676 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 22 الف و605 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 12 ألف و553 طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 5864 طن، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3202 طن، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5085 طن للفلفل و5341 طن للخيار.

وأشاد وزير الزراعة، بجهود الحجر الزراعي وممثلي مكاتب التمثيل التجاري بسفاراتنا في الخارج والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية من أجل زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة امام المنتجات المصرية مشددا على استمرار الجهود لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وتشديد الرقابة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق التي تم فتحها والتي تستهدف زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطني.