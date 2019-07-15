شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق نهائيًا على «المحاكم الاقتصادية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق مجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والخاص بربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا.
وتقدم النائب بهاء أبوشقة، خلال الجلسة العامة، الاثنين، بطلب إعادة مداولة لحذف الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة، ووافق المجلس على حذفها.
وعلق الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا إنه تعديل وفق القانون.
وتنص الفقرة المحذوفة على: «كما تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية بنظر الجرائم المرتبطة المعاقب عليها بمقتضى قانون آخر».
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