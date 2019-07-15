شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إلغاء تراخيص السرفيس لـ20 سيارة مخالفة للتعريفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت محافظة الجيزة، الاثنين، أولى ضرباتها لعدد من السائقين الغير ملتزمين بالتعريفة المحددة لخطوط السير لسيارات السرفيس والتي أقرتها المحافظة وتم الاعلان عنها بكافة المواقف الواقعة بنطاق المحافظة سواء لخطوط التنقل الداخلية أو للأقاليم.

وقال اللواء أحمد، راشد، محافظ الجيزة، إنه تم إلغاء تراخيص السير لـ20 سيارة سرفيس بعد ضبط السائقين غير ملتزمين بالتعريفات المحددة لخطوط السير بمناطق الهرم وفيصل وامبابة، مؤكداً على أن المحافظة لن تسمح باستغلال المواطنين والتلاعب بأقواتهم من قبل بعض السائقين ضعاف النفوس.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة مفاجئة قام بها على موقف سرفيس العام الأول بحي شمال الجيزة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة من المحافظة لخطوط السير وضبط أي تجاوزات والتأكد من تعليق اللافتات والبانرات موضح بها خط السير والتعريفة المحددة بعد التعديلات.

كما حرص «راشد»، على التأكد من لصق الاستيكرات على واجهة وخلفية السيارات وتوعية المواطنين والركاب بعدم السماح للسائق بالحصول على أكثر من الأجرة المحددة موجهًا المواطنين بالإبلاغ عن السائقين غير الملتزمين بالأجرة المحددة لخطوط السير.

Advertisements

وتواصل «راشد»، خلال جولته مع عدد من المواطنين والسائقين مطالبًا الجميع بالالتزام بالتعريفة وعدم المغالاة واستمع المحافظ إلى شكاوى بعض السائقين، مؤكدًا على أنه سيتم دراستها وأنه سيتم التعامل بحسم مع المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة، خلال الجولة جهاز السرفيس ورئيس حي شمال الجيزة بإزالة أحد اكشك الفاكهة المخالفة داخل الموقف واعادة استغلاله، مشددًا على عدم السماح بأي أعمال مخالفة داخل الموقف والوقوف بكل حزم وقوة لمظاهر البلطجة والتسيب بالموقف.

وتفقد «راشد»، شارع العامل الأول والذي يعد من الشوارع الهامة والحيوية بحي شمال الجيزة وذلك للوقوف على حالة النظافة والاشغالات بالشارع.

وكلف شرطة المرافق ورئيس حي شمال الجيزة بتنظيم حملة موسعة لرفع الاشغالات بالشارع وخاصة الاكشاك والمحلات التجارية المخالفة وعدم السماح بالتعدي على الرصيف موجها برفع كفاءة النظافة بالشارع.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء جمال عبدالرشيد، رئيس مدينة الجيزة، والمشرف على الاحياء ومحمد نور رئيس حي شمال الجيزة، وشفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وأيمن عتريس، رئيس جهاز المتابعة.

جولة مفاجئة قام بها محافظ الجيزة على موقف سرفيس العام الأول بالجيزة