شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جداول امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الاثنين، جداول امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) بنظاميه الثلاث والخمس سنوات، للعام الحالي 2018/2019، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

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وفوض «شوقي»، الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، باعتماد جداول الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 يوليو الجاري حتى يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019.