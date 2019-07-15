شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول بجامعة هارتفوردشير البريطانية بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة «هارتفوردشير» البريطانية في العاصمة الإدارية الجديدة استعدادها لاستقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد، بتخصصات فريدة من نوعها في مصر.

وأوضحت أنه جرى فتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة أو من خلال الخط الساخن ١٦١٩٢، للالتحاق بإحدي كلياتها وهي إدارة الأعمال، ومحاسبة ومالية أو التسويق والاتصال الرقمي، وصيدلة، الصحافة والإعلام، وذلك للعام الجامعي الجديد 2019\2020 والمقرر بدؤه في سبتمبر المقبل.

وأضافت جامعة هارتفوردشير، في بيان، أن الدراسة ستبدأ في 3 كليات كرمحلة أولى، وهي إدارة الأعمال المُصنفة من ضمن أعلى ٤٠٠ كلية عالميًا، والصيدلة من ضمن أعلى ٤٠٠ كلية عالميًا، والإعلام من ضمن أعلى ٣٠٠ كلية عالميًا. ويأتي هذا طبقا لتصنيف «تايمز هاير اديكوشان».

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وقالت الدكتورة أميمة حاتم، المستشارة الأكاديمية لمؤسسة جلوبال المستضيفة للجامعة البريطانية، إنه في إدارة الأعمال سيتمكن الطالب من اختيار أحد التخصصات التالية، وهى تكنولوجيا المعلومات في مجال الأعمال، إدارة الأعمال، محاسبة ومالية أو التسويق والاتصال الرقمي، وبالنسبة لدرجة البكالوريوس في الإعلام فسيتمكن الطالب من اختيار إما الصحافة والإعلام أو الصحافة والكتابة الإبداعية.

وأضافت أن «هارتفوردشير» ستمنح أول درجة بكالوريوس صيدلة في مصر من جامعة بريطانية، موضحة أنه بإمكان الطالب الدراسة في مقر الجامعة ببريطانيا لِمُدّة سنة دراسية كاملة كَحَدّ أقصى.

وأكّدت «أميمة» أن هذا التعاون يأتي في إطار حِرص مصر على تنمية طموحها لبناء اقتصاد مبنيّ على المعرفة، وأن مؤسسة جلوبال للتعليم تحرص على خلق جيل جديد من شباب روّاد الأعمال من خلال دمج الشقّين النظري والعملي في الدراسة، مما حفّز المؤسسة على القيام بشراكتها مع جامعة هارتفوردشير لامتيازها في تطبيق ثقافة الأعمال في مختلف التخصصات.

وأوضحت المستشارة الأكاديمية للجامعة أن مقر الجامعة كائن على مساحة ٥٠ فدانًا، ويتضمن أنشطة رياضية وتفاعلية مع الشريك الأجنبي، بالإضافة لفرق التمثيل والمسرح والغناء.