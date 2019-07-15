شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فحص 59 ألفًا و455 وافدًا من غير المصريين ضمن «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 59 ألفاً و455 وافداً من غير المصريين المقيمين على أرض مصر حتى ظهر الإثنين.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب من فيروس «سي» خلال حملة 100 مليون صحة. وأوضحت الوزيرة أن المبادرة تم إطلاقها رسميًا في الأول من شهر مايو الحالي وتستمر حتى سبتمبر المقبل.

Advertisements

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عامًا، والكبار من عمر 18 عامًا دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ309 نقاط مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدةً تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقي العلاج بالمجان.

وأوضحت الوزيرة أن أكثر الجنسيات التي ترددت على نقاط المسح هم: السوريون، يليهم الفلسطينيون، ثم السودانيون، مؤكداً أن إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج تتم بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوي مع المصريين، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.

كما أكدت أن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس«سي» والكشف عن الأمراض غير السارية (100 مليون صحة) للمصريين، تم مد فترة عملها في 309 نقاط مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 41 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك حتى نهاية العام الحالي 2019، حرصًا على مسح كافة المواطنين.

وقالت إنه يمكن للمواطنين التعرف على أقرب نقطة مسح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، أو الدخول على الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن أماكن ومراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية.