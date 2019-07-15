شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يستعجل النواب للتصويت على «الجمعيات الأهلية»: «فيه توجيه بالانتهاء منه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعجل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس في الدخول إلى القاعة، اليوم الإثنين، للتصويت على مشروع قانون العمل الأهلي، المعروف إعلاميًا بـ«الجمعيات الأهلية» لحاجته إلى نصاب الثلثلين.

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وقال «عبدالعال» خلال الجلسة، إن «هناك مراجعة دورية لموقف مصر الخاص بحقوق الإنسان، ويجب التصويت نهائيًا على القانون وإقراره اليوم».

وأضاف: «هذا مشروع قانون عليه استعجال وضغط غير عادي للانتهاء منه، وكلكم عارفين ده، كان فيه توجيه ليا أنا شخصيًا لإنهاء القانون وتعرضت لضغوط من النواب أيضًا للانتهاء منه».

وتابع: «هناك استرخاء وعدم مسؤولية، لما يكون فيه نائب يعرف إن هناك مراجعة دورية للقانون ولا يتحمل المسؤولية يبقى لأ مينفعش، كنا نرى النواب الأجانب خلال الزيارات الخارجية يستأذنوا من اللقاء لأن لديهم تصويت على قوانين».