شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يُكرم الطالبة الحاصلة على المركز الثاني في الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتكريم الطالبة هبة محمد سيد سليمان، بمدرسة الشهيد نصر الدين بسيلا التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، لتفوقها الدراسي وحصولها على المركز الثاني على مستوي الجمهورية في الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019 «قسم علمي علوم» بمجموع 409،5 درجة من 410 درجة،

حيث قام محافظ الفيوم بمنح الطالبة شهادة تقدير، تقديراً لتميزها وتفوقها الدراسى في الثانوية العامة، وأكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على تكريم الطلاب المتميزين في جميع المجالات تشجيعاً لهم على مواصلة التميز والتفوق.

وقدم محافظ الفيوم خالص تهانيه القلبية للطالبة، والطلاب الأوائل على مستوي المحافظة متمنياً لهم استمرار التفوق العلمي والدراسي لخدمة وطنهم.