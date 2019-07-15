شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مجاميع طلاب الثانوية لأكثر من 95% يربك حسابات الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب ارتفاع مجاميع طلاب الثانوية العامة الحاصلين على درجات مرتفعة هذا العام في وضع المجلس الاعلي للجامعات في مأزق كبير، حيث تشير النتائج إلى حصول 36.32% على مجاميع فوق 90%، 17.27% منهم حصلوا علي مجاميع أكثر من 95% بارتفاع نحو 6.29% عن العام الماضي، و19% حصلوا من 90 إلى 95% بفارق 2.2% عن العام الماضي.

وتشير النتائج إلى حصول 16.8% على من 85 إلى 90%، وحصول 14.52% على مجاميع من 80 إلى 85% وحصول 12.11% على مجاميع من 75 إلى 80%، وحصول 9.2% على من 70 إلى 75%، إضافة إلى حصول 6.12% على مجاميع من 65 إلي 70%، و3.31% على مجاميع من 60 إلى 65% وحصول 1.35% على مجاميع من 55 إلى 60%، وحصول 0.27% على مجاميع من 50 إلى 55%، بما يوضح أن النسبة الأكبر من الناجحين بالثانوية العامة ترتكز في الأعلى مجاميع.

ومن الموقع وفقاً لنتائج طلاب الثانوية العامة ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات القمة بالرغم من اتجاه المجلس الأعلى للجامعات في زيادة عدد المقبولين بكليات القطاع الطبي هذا العام لتخفيض عجز الأطباء التي تعاني منها مستشفيات وزارة الصحة، وتوضح المؤشرات أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى سيتوقف عند حد أدنى 96.5% للعلمي علوم و93.9% رياضة و81.5% للأدبي.

من جانبه، قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على التنسيق، ‘ن الوزارة تسلمت نتيجة الثانوية العامة ال‘ثنين من وزارة التربية والتعليم، وستعكف اللجنة العليا للتنسيق على دراسة مجاميع الطلاب جيدًا، تمهيدًا لعرضها على اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والمقررة له الخميس المقبل بدلا من السبت كما كان مقرر له من قبل.

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وأضاف «عطا»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ناقش كافة التفاصيل المرتبطة بأعمال مكتب التنسيق للجامعات والمعاهد لهذا العام، وقررت اللجنة بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد لهذا العام يوم الأحد الموافق ٢١ يوليو القادم، وذلك عقب الانتهاء من اختبارات القدرات يوم السبت القادم، نظرا لشمول اختبارات القدرات هذا العام كليات تدخل هذه الاختبارات لأول مرة، ويتم تنسيقها فى المرحلة الأولى، كما قررت اللجنة أن تكون درجة النجاح فى اختبارات القدرات لجميع الكليات 60%.

وأشار المشرف العام على التنسيق إلى أن عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 85 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات، موضحا أن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر فى استقبال رغبات الطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات، علي أن يكون السبت المقبل 20 يوليو الفرصة الأخرة أمام الطلاب.

من جانب آخر، أعلنت جامعة هارتفوردشير البريطانية، أول جامعة أجنبية تبدأ الدراسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادها لاستقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد، بتخصصات فريدة من نوعها في مصر، مشيرة إلى فتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة أو من خلال الخط الساخن ١٦١٩٢، للالتحاق بإحدي كلياتها، وهي إدارة الأعمال، ومحاسبة ومالية أو التسويق والاتصال الرقمي، وصيدلة، الصحافة والإعلام ،وذلك للعام الجامعي الجديد 2019\2020 والمقرر في سبتمبر المقبل.

وقالت الدكتورة أميمة حاتم، المستشارة الأكاديمية لمؤسسة جلوبال المستضيفة للجامعة البريطانية، أنه في إدارة الأعمال سيتمكن الطالب من اختيار إحدي التخصصات التالية، وهى تكنولوجيا المعلومات في مجال الأعمال، إدارة الأعمال، محاسبة ومالية أو التسويق والاتصال الرقمي، وبالنسبة لدرجة البكالوريوس في الإعلام فسيتمكن الطالب من اختيار إما الصحافة والإعلام أو الصحافة والكتابة الإبداعية.

وأضافت أن «هارتفوردشير» ستمنح أول درجة بكالوريوس صيدلة في مصر من جامعة بريطانية، موضحة أنه بإمكان الطالب الدراسة في مقر الجامعة ببريطانيا لِمُدّة سنة دراسية كاملة كَحَدّ أقصى.