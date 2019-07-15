شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القطاع الديني بـ«الأوقاف»: الفساد كان «معشش» في الوزارة قبل «جمعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن «الفساد كان معشش في الوزارة بلا حدود»، حسب تعبيره.

وأضاف «طايع» خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، الإثنين، أن «عمليات التطهير كانت تستدعي عشرات السنين، إلا أنه بتولي الدكتور محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف وتحمله للمسؤولية تم معالجة المشكلة وتم القضاء على الفساد وقطع دبره».

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وتابع: «ملف ضم المساجد وعمالها للوزارة كان من أكبر أبواب الفساد حتى صدر القرار رقم 152 لوقف تلك المهزلة التي كانت موجودة ما قبل 2010».

وقال الدكتور أسامة العبدرئيس اللجنة إن «كانت هناك عمالة على الورق فقط، ويتم صرف رواتبهم، وكانت هناك مساجد تتجول فيها الحيوانات»، مشيرًا إلى أن «كان هناك عفن في دولاب العمل الإداري ببعض المحافظات، ولن يتم ضم مسجد لوزارة الأوقاف، وهو لا يستحق وينطبق عليه القانون».

و تابع: «لا تفرقة في التعامل بين النواب في ملف فرش المساجد، ولكن حاجة المسجد هي التي تحدد الفرش من عدمه».