شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تعلن توزيع 4250 كتابا لتعليم أطفال الحضانات القراءة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الفترة القادمة ستشهد عقد عدة ندوات توعوية لأولياء الأمور والميسرات لتعزيز القراءة فى دور الحضانات، لافته إلى أنه فى إطار مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة وبالتعاون مع الجانب اليابانى "هيئة التعاون الدولى اليابانية الجايكا" سيتم خلال الندوات توزيع 4250 كتاباً مصوراً على 50 دور حضانة أطفال فى 5 محافظات مستهدفة وهى السويس والإسماعيلية وبورسعيد والقليوبية وكفر الشيخ بواقع 85 كتاباً لكل دار حضانة بالإضافة إلى توزيع دليل إرشادات للكتب المصورة لكل دار حضانة مستهدفة موضحاً أهداف كل كتاب، للتيسير على ميسرات دار الحضانة عملية اختيار الكتب لقرائته للأطفال.

وأضافت الألفى أنه على غرار ما تم فى العام الماضى ،سيتم توزيع الكتب المصورة على دور الحضانة المستهدفة وبحضور أولياء الأمور ومديري الحضانات النموذجية والميسرات والمختصين بمديرات التضامن الاجتماعى، كما أن مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة والمفعل بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" يعمل على تنظيم ندوات بالمحافظات المستهدفة للتوعية الغذائية من منطلق أهمية الغذاء والتغذية السليمة للأم والطفل منذ مرحلة الولادة حتى مرحلة النضج والعادات السيئة فى الطعام وكيفية الحفاظ على قيمة الوجبات الغذائية والاقتصادية، كما نظم المشروع ندوة عن الأنشطة البدنية التى يجب أن يمارسها أولياء الأمور مع أولادهم، بالإضافة إلى تنظيم المشروع لندوات توعوية لتعزيز القراءة فى دور الحضانة وتعقد هذه الندوات على مدار شهر يوليو القادم فى المحافظات المستهدفة.